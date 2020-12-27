Kırklareli İl Özel İdaresi araç filosuna bir yenisini daha ekledi

Kırklareli İl Özel İdaresi, araç parkurunu güçlendirmeye devam ediyor. İl genelinde son model teknolojik iş makineleri ile çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi, araç filosuna son model bir greyder kazandırdı.

Araç parkuruna kazandırılan araçlarla köylere daha iyi hizmet verileceğini ifade eden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, “Kırklareli ilimizin köylerine daha iyi hizmet verebilmek için araç filomuzu yenilemeye devam ediyoruz. İl Özel İdaremiz bütçesinden aldığımız greyder maksimum 160 KW motor gücünde sahip. Greyder Kırklarelimizin köylerine hayırlı olsun” dedi.



