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Kırklareli merkezli 3 ilde silah ticareti operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

AA AA
30.04.2024 15:12
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Kırklareli merkezli İstanbul ve Ordu'da düzenlenen silah ticareti operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri silah ticareti yaptıkları öne sürülen 22 şüpheliyi tespit etti.

Özel harekat polislerinin de yer aldığı operasyonda Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi ile İstanbul ve Ordu'da 22 adreste arama yapıldı.

Operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 9 ruhsatsız tabanca, 11 şarjör, 174 tabanca fişeği, 2 av tüfeği ile uzun namlulu tabanca dipçiği ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu operasyon

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