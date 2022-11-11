YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli merkezli tefecilik operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Kırklareli merkezli tefecilik operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

11.11.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi ile Aydın'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen tefecilik soruşturması kapsamında gözaltına alınan S.C.Ç, E.A, R.H.A. ile S.H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, S.C.Ç, E.A ve R.H.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin 2 yılda mağdurlardan 2 milyon 168 bin 638 lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Lüleburgaz ile Aydın'da 9 Kasım Çarşamba günü 5 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, senet, ikamet satış sözleşmesi, 133 bin 980 lira ve 2 tabanca ele geçirilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kırklareli’nde jeotermal su kaynağıyla seralarda sebze ve meyve üretilecekKırklareli’nde jeotermal su kaynağıyla seralarda sebze ve meyve üretilecek
İşsiz kaldıktan sonra çektiği videoyla hayatı değişti, milyonlara ulaştıİşsiz kaldıktan sonra çektiği videoyla hayatı değişti, milyonlara ulaştı
Ağrı'daki trafik kazasında ölen Önder Gürbüz ve Serhat Bayraktutan Van'da defnedildiAğrı'daki trafik kazasında ölen Önder Gürbüz ve Serhat Bayraktutan Van'da defnedildi
Anahtar Kelimeler:
Şüpheli

Kırklareli Namaz Vakitleri 11 Kasım Cuma

İmsak
06:19
Sabah
07:48
Öğle
13:00
İkindi
15:37
Akşam
18:02
Yatsı
19:25
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mia Khalifa son paylaşımına şaşırtan 'metres' yorumu!

Mia Khalifa son paylaşımına şaşırtan 'metres' yorumu!

Mutluluk hormonu salgılar! Etkisini hissetmek için bir tanesi yeter

Mutluluk hormonu salgılar! Etkisini hissetmek için bir tanesi yeter

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

Bir tanesi hayatınızı değiştirir: Bağırsakları motor gibi çalıştırır

Bir tanesi hayatınızı değiştirir: Bağırsakları motor gibi çalıştırır

Herkes unuttu: Kuduzdaki salya tehlikesi

Herkes unuttu: Kuduzdaki salya tehlikesi

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.