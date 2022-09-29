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"Kırklareli meşe balı"nda kovan sayısı 3 yılda 2 katına çıktı

29.09.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temiz havası ve yeşil doğasıyla ünlü Istranca Dağları'nın zengin bitki örtüsünde elde edilen tescilli Kırklareli meşe balının üretiminde kullanılan kovan sayısı 70 bine yükseldi - Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Aksoy: - "Balımızı ülkemizin önde gelen üniversitelerine göndererek laboratuvar tahlillerini alıyoruz. Analizsiz hiçbir meşe balımızı satmama taraftarıyız"

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde, Istranca Dağları'nın zengin bitki örtüsünden elde edilen coğrafi işaretli meşe balı sofralara lezzet katıyor.

Hastalıklardan ari Kırklareli'nin Balkan köylerinde arıcılar tarafından üretilen antioksidan değeri yüksek meşe balı, adını her geçen gün daha fazla duyuruyor. Yurt içinin yanı sıra yurt dışından da talep gören meşe balı, damaklarda ayrı bir lezzet bırakıyor.

Koyu rengi, aroması ve lezzeti ile öne çıkan meşe balında üretim de talebi karşılamak için her geçen gün artıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, geçen yıl Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen Kırklareli meşe balının, Türkiye ve dünyada ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Devlet destekleri ile kentte meşe balı üretiminin arttığını ifade eden Aksoy, 3 yıl önce 35 bin olan kovan sayısının bugün 70 bine yükseldiğini dile getirdi.

Aksoy, laboratuvar sonuçlarına göre meşe balının antioksidan değerlerinin çok yüksek olduğunu anlatarak, "Meşe balının, salgı balı olmasından dolayı laboratuvar analizleri çok önemli. Balımızı ülkemizin önde gelen üniversitelerine göndererek laboratuvar tahlillerini alıyoruz. Analizsiz hiçbir meşe balımızı satmama taraftarıyız." dedi.

Aksoy, meşe balının insan sağlığı açısından faydalı olduğunu vurgulayarak, tüketilmesi tavsiyesinde bulundu.

Bu yıl bal üretiminin verimli geçtiğini belirten Aksoy, "Geçen yıla göre yüzde 100 üretim artışımız var. 150-200 ton meşe balı üretimimiz var, bu yıl hem kovan hem de verim arttı. Geçen yıl üretimimiz iklimden dolayı düşmüştü. Bu yıl mevsimlerin ve yağışların güzel olmasıyla verim artmış durumda." diye konuştu.

Aksoy, meşe balını yurt içinde rahatlıkla pazarladıklarını, ürünün yurt dışından da talep gördüğünü ifade etti.

- "Talebe yetişmeye çalışıyoruz"

Yaklaşık 15 yıldır meşe balı üretimi yapan Emrah Akol da meşe balının vücudun savunma sistemini güçlendirmek için de kullanıldığını dile getirdi.

Kovid-19 sürecinde meşe balının çok ilgi gördüğünü anlatan Akol, "Meşe balı coğrafi işaret aldıktan sonra bilinirliği daha fazla arttı. Tüketiciler tarafından daha fazla talep görmekte. Bu balın üretimi zaten butik bir üretim. Talep bakımından da oldukça talep görmekte. Satışlarımız gayet iyi. Talebe yetişmeye çalışıyoruz." dedi.

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