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Kırklareli Millet Bahçesi'nde tescilli yapılar restore ediliyor

08.06.2023 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihi tren tamir atölyesi, su deposu, ambar binası ve gar şefi konutunda restorasyon sürüyor.

Kırklareli Millet Bahçesi'nde tescilli yapılar restore ediliyor

Kırklareli'nde yaklaşık 55 bin metrekarede inşası süren Kırklareli Millet Bahçesi'ndeki tescilli yapılar restore ediliyor.

Millet Bahçesi'nde, İl Özel İdaresince restore edilen tarihi gar binası, yürüyüş ve bisiklet yolu, sosyal donatı alanları, basketbol sahası ile 1949 yapımı buharlı lokomotifin konuşlandırıldığı alanın bir kısmı kullanıma açıldı.

Tarihi tren tamir atölyesi, su deposu, ambar binası ve gar şefi konutu ile çocuk oyun grupları, spor ekipmanları ve ahşap oturma gruplarının bulunduğu alanda ise çalışmalar sürüyor.

Alandaki 4 tescilli yapının restorasyon çalışmaları da yüklenici firma tarafından yürütülüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü İmar ve Planlama Şube Müdürü Sinan Özkaçmaz, AA muhabirine, 55 bin metrekare alana kurulan Millet Bahçesi'nin yeni cazibe merkezi haline geldiğini söyledi.

Çocuk ve gençlere yönelik aktivite alanları, sosyal ve kültürel faaliyetler için festival alanı, bisiklet ve yürüyüş yolları, yeme içme için sosyal donatıların tamamlandığını dile getiren Özkaçmaz, şunları kaydetti:

"Kent hafızasında bilinen adıyla gar alanı yada festival alanında yer alan Millet Bahçesi'nde, Kırklareli kültür varlıkları envanterinde kayıtlı 8 tescilli tarihi yapı bulunmaktadır. Gar binası ile tuvalet binası İl Özel İdaresince yakın zamanda restore edilerek halkın kullanımına açılmıştır. Tren tamir atölyesi, su deposu, ambar binası ve gar şefi konutunda restorasyon devam ediyor. Restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra halkımızın kullanımına açılacak. Amacımız, kentimiz için cazibe merkezi oluşturarak vatandaşlarımıza sosyal, kültürel anlamda önemli ölçüde değer katacak yaşam alanları elde etmektir."

Vatandaşlardan Eyüp Süleyman Arat da Millet Bahçesi'ni çok beğendiğini belirtti.

Millet Bahçesi yapılmadan önce alanda fazla vakit geçiremediklerini anlatan Arat, "Arkadaşlarımızla oturamıyorduk. Şimdi daha iyi oldu. Geliyoruz burada voleybol, basketbol oynuyoruz. Burasını çok güzel yaptılar. Günümün neredeyse 5-6 saatini burada geçiyorum." dedi.

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