Kırklareli peyniri yurt dışında da sofralara lezzet katıyor

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin, Istranca Dağları'nın zengin bitki örtüsünden beslenen inek, koyun ve keçilerin sütünden üretilen coğrafi işaretli beyaz peyniri sofraları lezzetlendiriyor.

Kentte 550 bin küçük ve büyükbaş hayvandan günlük elde edilen 900 bin ton süt, 60'a yakın işletmede işleniyor.

Yaklaşık 500 ton sütten beyaz peynir üretimi yapılırken geri kalan sütten de kaşar, lor, yoğurt ve ekşimik gibi süt ürünleri elde ediliyor.

Ortalama 10 ay bekletildikten sonra tüketime hazır hale gelen beyaz peynir, başta Katar, Irak, ABD ve Lübnan olmak üzere 20 ülkeye ihraç ediliyor. Yılda ortalama 100 ton süt ve süt ürünü ihracatı gerçekleştiriliyor.

- "Lezzet tamamen sütten kaynaklanıyor"

Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, AA muhabirine, kentin temiz havası ve doğasında beslenen hayvanlardan elde edilen sütlerden, üretilen peynirin çok lezzetti olduğunu söyledi.

Altıntel, "Beyaz peynirimizi hediye olarak götürdüğümüzde tepkiler, 'Ne Ezine, ne Edirne' şeklinde oluyor. Ezine, Edirne ve Kırklareli peynirini yan yana koyduğumuz zaman Kırklareli beyaz peynirinin lezzeti ortada. Bu tabii tamamen sütten kaynaklanıyor." dedi.

Peynire olan ilginin her geçen gün arttığını vurgulayan Altıntel, şunları kaydetti:

"İl genelinde 60’a yakın mandıramız, 3 ihracatçı firmamız var. Istranca eteklerinde tabiat şartları, doğamız, meramız, otumuz, ağacımız, suyumuz toprağımızdan kaynaklı, hayvanlardan ürettiğimiz sütlerde müthiş bir kalite var. Trakya, hastalıklardan ari bir bölge. Tabiatı farklı, meralar, ot, hava, su hatta toprak bile farklı. İçerisinde besinler, takviyeler var. Burada üretilen sütün Dubai'ye gidip küçük çocuklara verilmesi bu bir gurur kaynağıdır."

- "Peynirimizin lezzetini tüm dünyaya duyurmak istiyoruz"

Kentte süt ve süt ürünleri üretimi yapan Cihan Alkan ise sütün kalitesine bağlı olarak peynirin de aromasıyla ön plana çıktığını bildirdi.

İnek, koyun ve keçi sütleri ile peynir ürettiklerini dile getiren Alkan, peynirin kalitesinin tamamen doğadan, havadan ve zengin ot çeşitliliğinden kaynaklandığını söyledi.

Ürettikleri peynirleri yurt içi ve yurt dışına gönderdiklerini ifade eden Alkan, "Klasik peynirimizin denenmesini istiyoruz. Peynirimizin lezzetini tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Ot çeşidinin bol olması sütteki aromayı güzelleştiriyor, bir de peynirlerimizde bir seneyi aşkın bekleme süreci oluyor, bunun lezzeti oradan geliyor." diye konuştu.

