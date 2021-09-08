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Kırklareli Sağlık Müdürü Cerit'ten Kovid–19 ile mücadelede rehavete kapılmayın uyarısı:

08.09.2021 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Maske, mesafe ve hijyen kurallarına halen dikkat etmemiz gerekiyor. Bazı vatandaşlarımızda 'aşılandık bize bir şey olmaz' zihniyeti var, bunu kesinlikle kabul etmiyoruz"

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Kovid-19 salgınının devam ettiğini, bu nedenle vatandaşların rehavete kapılmaması gerektiğini bildirdi.

Cerit, AA muhabirine, salgınla mücadelenin sürdüğünü söyledi.

Aşı olmayanların yanı sıra, aşı olan vatandaşların da kurallara uyması gerektiğini vurgulayan Cerit, "Maske, mesafe ve hijyen kurallarına halen dikkat etmemiz gerekiyor. Bazı vatandaşlarımızda 'aşılandık bize bir şey olmaz' zihniyeti var, bunu kesinlikle kabul etmiyoruz." dedi.

Eğitim öğretim yılının başlaması ile kurallara daha fazla uyulması gerektiğini anlatan Cerit, şöyle devam etti:

"Aşılanan herkesi mutlaka maskesini takmaya ve kurallara dikkat etmeye bir kez daha çağırıyoruz. Aşılanmayan vatandaşlarımızı da aşılarını yaptırmaya çağırıyoruz. Okullarımızın açılmasını önemsiyoruz. Çocuklarımızın eğitimi bizler için çok değerli, çok kıymetli. Tüm vatandaşlarımıza bir kez daha eksik aşısı varsa tamamlamaya ve aşı olsalar dahi maske takmaya davet ediyorum."

Kentte 18 yaş üstü nüfusta birinci doz yüzde 91,90 ikinci doz aşıda ise yüzde 79'a ulaşıldığını dile getiren Cerit, aşı olan vatandaşlara teşekkür etti.

- "Aşılanma arttıkça vaka sayıları azalıyor"

Cerit, aşılanma oranları arttıkça vaka sayılarının azaldığına dikkati çekti.

Aşılanan vatandaşların Kovid-19 salgınından daha az etkilendiğini bildiren Cerit, şunları kaydetti:

"Aşılama çalışmalarının hem hastaneye yatış, hem de yoğun bakım ve vefat oranlarına etkisinin olduğunu görmekteyiz. Aşının koruyucu olduğu bir kez daha karşımıza çıkmakta. Ama bu kesinlikle ve kesinlikle rehavete sürüklemesin diyoruz. Yoğun bakıma yatan vatandaşlarımızın yaklaşık yarısında ya aşı yok ya da aşılama sürecini tamamlamamış. 'Bir tane yaptım kolumda ağrı oldu', 'ateş oldu, canım sıkıldı', 'başım ağrıdı' bunlar bizi aşı yaptırmaktan vazgeçirmesin. Aşıdan korkmayın aşı olmaya gidin."

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