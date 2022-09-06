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Kırklareli Valiliği İnece Belediye Başkanı Vardar hakkında inceleme başlattı

06.09.2022 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli Valiliği İnece Belediye Başkanı Vardar hakkında inceleme başlattı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin İnece Beldesi Belediye Başkanı Şahabettin Vardar hakkında makam aracını "hizmet dışı ve alkollü kullandığı" iddiasıyla Kırklareli Valiliğince inceleme başlatıldı.

Vardar dün idaresindeki belediyeye ait 39 AK 328 plakalı makam aracı ile İstasyon Mahallesi'nde trafik kazası yaptı. Kontrolden çıkarak yol kenarına devrilen araçtan hafif yaralı olarak çıkan Vardar, ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanedeki tedavisi sonrası Vardar taburcu edildi.

Kırklareli Valiliği, Vardar'ın hizmet aracını "hizmet dışı ve alkollü kullandığı" iddiasıyla inceleme başlattı.

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