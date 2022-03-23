Kırklareli Valisi Bilgin 102 yaşındaki Fatma Kılıçarslan'ı ziyaret etti

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında 102 yaşındaki Fatma Kılıçarslan ile huzurevi sakinlerine ziyarette bulundu.
Vali Bilgin, eşi İlknur Bilgin ile huzurevinde kalan yatağa bağımlı yaşlıları odalarında ziyaret ederek, istek ve sıkıntılarını dinledi.
Ardından huzurevinin toplantı salonunda yaşlılar ile pasta kesen Bilgin, son iki yıldır Kovid-19 nedeniyle huzurevi sakinleriyle çok sık bir araya gelemediklerini söyledi.
Bilgin, yaşlıların gelecek ile geçmiş arasında köprü olduklarını, onlara bir gün değil her gün aynı sevgi ve saygının gösterilmesi gerektiğini kaydetti.
Daha sonra Bilgin, yatağa bağımlı 102 yaşındaki Fatma Kılıçarslan'ı evinde ziyaret etti.
Bilgin, her fırsatta yaşlıları ziyaret etmeye çalıştığını ifade etti.
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