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Kırklareli Valisi Bilgin, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

05.04.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli Valisi Bilgin, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bilgin, mesajında, kurulduğu günden bu yana başarılı çalışmalara imza atan, halkın doğru bilgilerle aydınlatılması konusunda hizmet kalitesinden ödün vermeyen AA'nın, habercilik alanında daima öncü bir kuruluş ve güvenilir bir haber kaynağı olduğunu belirtti.

AA'nın kuruluşunun 102'nci yılını kutlayan Vali Bilgin, şunları kaydetti:

"Milli Mücadele'mizdeki haklılığımızı tüm dünya kamuoyuna duyurarak büyük bir görev üstlenen ve basın hayatında yayın çizgisi ve kalitesiyle doğruluğunu tescil etmiş, toplumun Türkiye ve dünyada gören gözü, sesi ve kulağı olmuş Anadolu Ajansı, geçmişte olduğu gibi bugün de yurt içinde ve yurt dışındaki yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli bilgi kaynağıdır.

İlkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışı içinde çalışmalarını sürdüren Anadolu Ajansının kuruluşunun 102. yılında, Ajansın kuruluşunu sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, emeği geçen herkesi rahmet ve minnetle yad ediyor, vazife başında bulunan tüm kurum mensuplarına çalışmalarında başarılar diliyorum."

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