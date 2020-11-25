Kırklareli Valisi Bilgin kadına şiddete karşı farkındalık amacıyla pazar yerinde "turuncu maske" dağıttı

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün önemine değinen Bilgin, "Biz Türk milleti olarak savaş dönemlerde dahi kadın düşmanlarımıza el kaldırmamış bir toplumuz. Bu nedenle kadına yönelik her türlü şiddetin karşısındayız." dedi.

-"Tüm kadınlar telefonlarına KADES uygulamasını indirsinler"

İçişleri Bakanlığının KADES mobil uygulamasının hayata geçirildiğini dile getiren Bilgin, "Bu uygulamayı tüm kadınlarımız telefonlarına indirsinler. Devletimiz bu konuda ne yapılması gerekiyorsa yapıyor. Biz devlet olarak en ufak bir şiddet konusu ile karşılaşmamak için mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilgin, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla 5 bin turuncu maske dağıttıklarını dile getirdi.

-Turuncu maske takarak saygı duruşu

Lüleburgaz ilçesinde de belediye çalışanları kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için turuncu maske takarak saygı duruşunda bulundu.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, belediyenin kadın personeli, belediye binası önünde toplandı.

Grup, turuncu maske takarak "kadına şiddete karşı sıfır tolerans" yazılı pankart açtı.

