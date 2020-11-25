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Kırklareli Valisi Bilgin: "(Kovid-19) Maalesef hasta sayılarımız arttı"

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 25.11.2020 16:30 | Son Güncelleme

Kırklareli Valisi Bilgin: "(Kovid-19) Maalesef hasta sayılarımız arttı"

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası sayısının arttığını belirterek, "Bu süreci sağlıklı atlatmamız için daha dikkatli olacağız. Bunun için mutlaka tedbirlere uymalıyız." dedi.

Vali Bilgin, halk pazarında Kovid-19 tedbirlerini denetledi.

Bilgin, kendisine eşlik eden İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Kılıç ve Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Bölükbaşı'ndan denetimler hakkında bilgi aldı.

Kovid-19'un tüm dünyayı etkisi altına aldığını ifade eden Bilgin, bu konuda herkesin dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Salgınla daha etkin mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:

"Koronavirüs süreci hepimiz için üzücü ve yorucu. Artık hepimiz şunu biliyoruz, koronavirüs maalesef hayatımıza girdi. Bununla beraber yaşamımızı idame ettirmek zorundayız. Son dönemde ülkemiz geneli, ilimiz ve tüm dünyada gerçekten sorunlu günler yaşıyoruz. Maalesef hasta sayılarımız arttı. Burada esas mücadelemiz sayı değil. Biz yaşamak zorundayız. Bu süreci de sağlıklı şekilde atlatmamız için daha dikkatli olacağız. Bunun için mutlaka tedbirlere uymalıyız."

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