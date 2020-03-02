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Kırklareli Valisi Bilgin'den koronavirüs açıklaması:

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 02.03.2020 20:44 | Son Güncelleme

"Lüleburgaz Devlet Hastanemizde gözlem altında tutulan hastamızda yeni tip koronavirüse rastlanmamıştır"

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde gözlem altında tutulan hastada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanmadığını bildirdi.

Vali Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüksek ateş şikayeti ile hastaneye başvuran ve gözlem altında tutulan hastanın Ankara Halk Sağlığı Laboratuvarına gönderilen numunelerinin negatif çıktığını belirterek, "Lüleburgaz Devlet Hastanemizde gözlem altında tutulan hastamızda yeni tip koronavirüse rastlanmamıştır." dedi.

Hastanın tedavi sürecinin ardından taburcu edildiğini ifade eden Bilgin, hastanede herhangi bir karantinanın söz konusu olmadığını, vatandaşların gönül rahatlığıyla hastaneye gidebileceğini kaydetti.

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