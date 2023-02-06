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Kırklareli ve Edirne'de öğrenciler ders başı yaptı

06.02.2023 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne ve Kırklareli'nde yarıyıl tatilinin sona ermesiyle 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi başladı.

Yarıyıl tatilinin ardından sabah okullarına gelen öğrenciler ders başı yaptı.

Kırklareli Atatürk İlköğretim Okuluna gelen öğrenciler hava muhalefeti nedeniyle, İstiklal Marşı'nı dersliklerde okudu ve ardından ilk derslerine başladı.

Öğrencilerden Yağmur Kuşçu, AA muhabirine, okulu ve arkadaşlarını özlediğini söyledi.

Tatilde gezdiğini ifade eden Kuşçu, "Şimdi arkadaşlarıma, öğretmenlerime kavuştum. Mutluyum." dedi.

Edirne'de de öğrenciler ders başı yaptı.

Tekirdağ'da ise olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi.

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