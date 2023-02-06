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Kırklareli ve Tekirdağ'da depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı

06.02.2023 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Kırklareli ve Tekirdağ'da yardım kampanyası başlatıldı.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, sosyal medya hesabından, tüm vatandaşları yardım kampanyasına destek olmaya davet etti.

Vatandaşların hızlı bir şekilde yardımları zabıta müdürlüğüne getirebileceğini belirten Kesimoğlu, toplanan yardımların gün içerisinde deprem bölgesine gönderileceğini kaydetti.

Bazı vatandaşlar yardımlarını zabıta müdürlüğüne getirmeye başladı.

Kent sakinlerinden Fatma Pamuk, AA muhabirine, deprem nedeniyle çok üzgün olduğunu söyledi.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Pamuk, "Tüm vatandaşlar yardım getirsinler. Ben daha getirecektim, soğuktan getiremedim. Yarın yine getireceğim." dedi.

Hikmet Ay ise herkesin yardım kampanyasına duyarlı olması gerektiğini kaydetti.

Tekirdağ'da da AK Parti İl Başkanlığınca "Tekirdağ'ın Kardeşlik Eli" çağrısıyla valilik önünde yardım kampanyası başlatıldı.

Tekirdağ Valiliği önüne gelen vatandaşlar, deprem bölgesine göndermek istedikleri yardım malzemelerini teslim etti.

Kent sakinlerinden Serhat Soytürk, sabah öğrendikleri deprem nedeniyle üzüldüklerini vurgulayarak, herkesi kampanyaya destek olmaya davet etti.

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