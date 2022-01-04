Kırklareli'de doluluk oranı artan barajdan su salınacak

KIRKLARELİ (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Kırklareli 112 Şube Müdürlüğü, Kırklareli Barajı'ndan kontrollü su salınacağını bildirdi.

DSİ Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son yağışlar ile barajın doluluk oranının arttığı belirtildi.

Baraj emniyetinin sağlanması amacıyla 3 metreküp/saniye su salınacağı ifade edilen açıklamada, vatandaşların can ve mal kaybına uğramaması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği kaydedildi.



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