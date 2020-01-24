Kırklareli'de Fenerbahçe heyecanı yaşanıyor

KIRKLARELİ (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'un, bu turda Fenerbahçe ile eşleşmesi kentte heyecan oluşturdu.

Kentteki futbolseverler, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimini cep telefonları ve televizyondan heyecanla takip etti.

"39 Gençlik" Taraftar Grubu'nun lideri Uğur Çevik, takımlarının çeyrek finalde Fenerbahçe ile eşleşmesini değerlendirerek, Kırklarelispor'un adını tarihe altın harflerle yazdıracağına inandıklarını söyledi.

Kırklarelispor'un zor günlerden bugünlere geldiğini, karşılarında ne kadar güçlü rakip olursa olsun yarı finale yükseleceklerine inandıklarını belirten Çevik, "Biz artık kupaya kenetlendik. Fenerbahçe'yi eleyeceğiz. Avantajlı durumdayız, çünkü ilk maç kendi sahamızda." ifadelerini kullandı.

Taraftarlardan Aytaç Atılgan ise Fenerbahçe ile eşleşmelerinden dolayı heyecanlı olduklarını, yarı finale yükselmek istediklerini kaydetti.