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Kırklareli’de göletlere 96 bin sazan yavrusu bırakıldı

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 30.05.2020 15:08 | Son Güncelleme

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından, su ürünlerinin sürdürülebilir kullanılması, deniz ve iç sulardaki su ürünleri stoklarının takviyesi, yeni nesillere miras olarak bırakılabilmesi amacıyla göletlere 96 bin sazan balığı yavruları bırakıldı.Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bakanlığımıza bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ ile Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Kepez Üretim Tesislerinde bu yıl 5 milyon adet sazan balığı yavrusu üretilmiştir.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından, su ürünlerinin sürdürülebilir kullanılması, deniz ve iç sulardaki su ürünleri stoklarının takviyesi, yeni nesillere miras olarak bırakılabilmesi amacıyla göletlere 96 bin sazan balığı yavruları bırakıldı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bakanlığımıza bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ ile Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Kepez Üretim Tesislerinde bu yıl 5 milyon adet sazan balığı yavrusu üretilmiştir. Projeyle, iç sulardaki küçük ölçekli balıkçılığın desteklenerek kırsalda yaşayan vatandaşların kaliteli protein kaynağına ulaşmaları ve hane halkı gelirinin arttırılması, sportif olta balıkçılığı ve rekreasyon amaçlı yapılan balıkçılığın geliştirilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir” denildi.
Kurallara bağlı avcılık yapılmalı
Açıklamada, söz konusu projeyle ilgili, Kırklareli Tarım İl Müdürü Funda Eylem Özel’in de katılımıyla il genelindeki bulunan 14 farklı gölete toplam 96 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, bu doğrultuda yürütülen çalışmaların, balıkçılığımızın sürdürülebilirliğinin ancak kurallara bağlı avcılık ile mümkün olabileceğini göstermekte olduğuna da dikkat çekilerek, şöyle devam edildi:
“Tüm balık türleri stoklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için av araçları, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması ve en az bir kez üremelerine imkan tanınması sürdürülebilir balıkçılık yönetimi açısından büyük önem arz etmektedir. Yürütülmekte olan, farklı türlerden yavru balık elde etme çalışmaları çerçevesinde, önümüzdeki yıllarda yeni balık türleri de deniz ve iç sulara bırakılacak olup, halkımızın güvenilir, sağlıklı ve kaliteli bir protein kaynağı olan balığı tüketilebilmesine imkan sağlamaya devam edilecektir.”

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