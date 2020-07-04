Kırklareli’de hasat etkinliği

Kırklareli merkez ilçeye bağlı Kayalı köyünde hasat etkinliği düzenlendi.

Kayalı köyünde Şaban Aslan’a ait buğday tarlasında düzenlenen hasat etkinliğine, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Tarım ve Orman İl Müdürü Funda Eylem Özel, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ali Doğan, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdür Vekili Mehmet Ali Gürbüz, Kırklareli Toprak Mahsulleri Ofisi Müdürü Fahrettin Aksu, Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, Kırklareli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Dermenci, Kayalı Köyü Muhtarı, Kayalı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı, teknik personel ve üreticiler katıldı.

Programda, hasat etkinliği başlangıcında Kayalı köyünde 2018 yılından itibaren uygulanan Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programı (ÇATAK) hakkında bilgiler verilerek, uygulamaların faydaları anlatıldı. Konu hakkında program kapsamında hibe sözleşmesi imzalayan üreticiler, söz alarak ÇATAK programından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Topraklarında ve ürünlerinde meydana gelen olumlu gelişmeleri aktaran üreticiler, programın devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Vali Osman Bilgin ise, yaşanan pandemi sürecinde tarımın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını ifade ederek, üretimlerini aksatmadan devam ettiren üreticilere ve tüm tarım paydaşlarına teşekkür etti.

