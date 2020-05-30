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Kırklareli’de süneyle mücadele seferberliği

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 30.05.2020 14:12 | Son Güncelleme

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı 15 ekipten oluşan 66 personel, buğdayda kalite ve verim kaybını engellemek amacıyla süne zararlısına karşı mücadele ediyor.Tarım ve Orman İl Müdürü Funda Eylem Özel ve İl Müdürü Yardımcısı Ulaş Ay, süne mücadelesi çalışmalarını yerinde incelemek üzere ekiplerle birlikte tarla kontrollerine katıldı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı 15 ekipten oluşan 66 personel, buğdayda kalite ve verim kaybını engellemek amacıyla süne zararlısına karşı mücadele ediyor.
Tarım ve Orman İl Müdürü Funda Eylem Özel ve İl Müdürü Yardımcısı Ulaş Ay, süne mücadelesi çalışmalarını yerinde incelemek üzere ekiplerle birlikte tarla kontrollerine katıldı. Kontroller sırasında üreticilere gerekli bilgileri aktardıklarını da ifade eden Özel, "Süne zararlısının İlimizde ekonomik olarak önemli bir ürün olan buğdayda kalite ve verim kaybını engellemek amacıyla Trakya Tarımsal Araştırma Müdürlüğü koordinesinde tüm İlçelerimizde 15 ekip 66 personelle beraber kontrol çalışmalarımız devam ediyor. Üreticilerimizin süne zararlısı başta olmak üzere her türlü hastalık ve zararlıdan dolayı bir olumsuzluk yaşamaması için bir seferberlik içindeyiz” dedi.
Buğday üretimi yapılan her noktada çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Özel, “İl ve İlçe Müdürlüklerimiz tarafından oluşturulan teknik ekiplerimiz ilimiz genelinde buğday üretimi yapılan her noktada sürveylerine devam ediyor. Kıymetlendirme (Kışlamış ergin) ve yumurta parazitlenme sürveylerinin sona ermesiyle beraber nimf sürvey çalışmaları hız kesmeden başlamıştır. Şu ana kadar yapılan kontrollerde söz konusu zararlının geçmiş yıllara nazaran daha düşük yoğunlukta olduğu gözlemlenmiştir. Ancak teknik personellerimiz tarafından günlük yapılan çalışmalar sonucu yoğunluk tespit edilmesi durumunda gerek görülen yerlere ilaçlama için gerekli izinler verilecektir. Üreticilerimiz süne ve diğer hastalık, zararlılarla ilgili olarak İl veya İlçe Müdürlüklerimizden ayrıntılı bilgi alabilirler. Üretim sezonumuzun çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Can Eczanesi
Buyukkaristiran
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Orhan Eczanesi
Alpullu
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Buyukmandira
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