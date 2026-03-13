SPOR

SON DAKİKA | Transferde deprem etkisi! Ünlü menajer resmen açıkladı: "Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılıyor!"

FIFA Menajeri Marco Kırdemir'den Avrupa futbolunu ve Süper Lig'i sarsacak tarihi itiraflar! Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi'nin İtalyan devi Juventus ile anlaştığını duyuran Kırdemir, Real Madrid'deki milli gururumuz Arda Güler için ise dünyayı ayağa kaldıracak 'Jurgen Klopp' bombasını patlattı! Osimhen'in İspanyol devinin listesinde olmadığını ve hedefin Haaland olduğunu belirten ünlü menajerin açıklamaları gündeme adeta bomba gibi düştü. İşte o flaş sözler...

Emre Şen
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, milli futbolcumuz Arda Güler ve Avrupa devlerini peşinden koşturan Victor Osimhen'in gelecekleri hakkında spor gündemini sarsacak iddialar ortaya atıldı.

Radyospor'da yayınlanan Derinpas programına konuk olan FIFA Menajeri Marco Kırdemir, yaz transfer döneminde Avrupa futbolunda taşları yerinden oynatacak gelişmeleri tek tek anlattı.

ICARDI'NİN YENİ ROTASI ÇİZME: "JUVENTUS İLE ANLAŞTI"

Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen ancak sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Arjantinli süperstar Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki geleceğine dair kesin konuşan Kırdemir, ayrılık ateşini şu sözlerle yaktı:

"Mauro Icardi sezon sonu kesin olarak İtalya'ya dönecek. Juventus ile şimdiden anlaştı. Kız arkadaşı da İtalya'da yaşamak istiyor. Galatasaray'da devam etmeyecek. Zaten bildiğiniz gibi sözleşmesi de sezon sonu bitiyor."

SOSYAL MEDYA YIKILIYOR

Ünlü menajerin Icardi hakkında yaptığı açıklamanın ardından sosyal medya adeta yıkıldı. Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Icardi'nin takımdan ayrılacak olması sevenlerini bir hayli üzdü. Bir süredir forma şansı bulmakta da zorlanan Icardi'nin ayrılışına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

"OSİMHEN LİSTEDE YOK, HEDEF HAALAND"

Son dönemde adı sık sık Real Madrid ile anılan Galatasaray'ın bir diğer yıldızı Victor Osimhen ile ilgili de net konuşan Kırdemir, Nijeryalı golcünün Eflatun-Beyazlıların transfer gündeminde olmadığını vurguladı. Kırdemir, İspanyol devinin hücum hattı için asıl ve tek hedefinin Manchester City'nin gol makinesi Erling Haaland olduğunu sözlerine ekledi.

REAL MADRİD'DE 'KLOPP' DEPREMİ VE ARDA GÜLER'İN KADERİ

Kırdemir'in en çok ses getiren açıklaması ise İspanyol devi Real Madrid ve milli yıldızımız Arda Güler cephesinden geldi. Takımın başına sürpriz bir ismin geçeceğini iddia eden FIFA Menajeri, şunları kaydetti:

"Arda Güler Madrid'de taraftarlar tarafından çok seviliyor. Alvaro Arbeloa da Arda'ya büyük güveniyor ve oynatıyor. Ancak gelecek sezon işler tamamen değişebilir. Real Madrid'in başına önümüzdeki yaz Jurgen Klopp geçecek! Taraflar arasında anlaşma sağlandı ve Klopp şu an Real Madrid'in her maçını pürdikkat izliyor. Önümüzdeki sezon kadroyu bizzat Klopp belirleyecek. Bu yüzden Arda Güler'in Real Madrid'teki geleceği de tamamen Jurgen Klopp'a bağlı."

Canlı Skor
Juventus Mauro Icardi galatasaray icardi Galatasaray Haberleri Son Dakika Galatasaray Haberleri
artık takıma giremeyeceğini,osimen varken oynayamayacağını anladı..çalkantılı yaşamı da formunu düşürüyor..gitmesi iyi oldu..
Adam yata yata para kazandı ne güzel dünya
hade ordan juwe icardiyi napsin yine menejerlik oyunu icardinin oldugu zaman GS 10 kişidir
