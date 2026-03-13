SON DAKİKA | Transferde deprem etkisi! Ünlü menajer resmen açıkladı: "Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılıyor!"

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, milli futbolcumuz Arda Güler ve Avrupa devlerini peşinden koşturan Victor Osimhen'in gelecekleri hakkında spor gündemini sarsacak iddialar ortaya atıldı.

Radyospor'da yayınlanan Derinpas programına konuk olan FIFA Menajeri Marco Kırdemir, yaz transfer döneminde Avrupa futbolunda taşları yerinden oynatacak gelişmeleri tek tek anlattı.

ICARDI'NİN YENİ ROTASI ÇİZME: "JUVENTUS İLE ANLAŞTI"

Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen ancak sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Arjantinli süperstar Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki geleceğine dair kesin konuşan Kırdemir, ayrılık ateşini şu sözlerle yaktı:

"Mauro Icardi sezon sonu kesin olarak İtalya'ya dönecek. Juventus ile şimdiden anlaştı. Kız arkadaşı da İtalya'da yaşamak istiyor. Galatasaray'da devam etmeyecek. Zaten bildiğiniz gibi sözleşmesi de sezon sonu bitiyor."

SOSYAL MEDYA YIKILIYOR

Ünlü menajerin Icardi hakkında yaptığı açıklamanın ardından sosyal medya adeta yıkıldı. Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Icardi'nin takımdan ayrılacak olması sevenlerini bir hayli üzdü. Bir süredir forma şansı bulmakta da zorlanan Icardi'nin ayrılışına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

"OSİMHEN LİSTEDE YOK, HEDEF HAALAND"

Son dönemde adı sık sık Real Madrid ile anılan Galatasaray'ın bir diğer yıldızı Victor Osimhen ile ilgili de net konuşan Kırdemir, Nijeryalı golcünün Eflatun-Beyazlıların transfer gündeminde olmadığını vurguladı. Kırdemir, İspanyol devinin hücum hattı için asıl ve tek hedefinin Manchester City'nin gol makinesi Erling Haaland olduğunu sözlerine ekledi.

REAL MADRİD'DE 'KLOPP' DEPREMİ VE ARDA GÜLER'İN KADERİ

Kırdemir'in en çok ses getiren açıklaması ise İspanyol devi Real Madrid ve milli yıldızımız Arda Güler cephesinden geldi. Takımın başına sürpriz bir ismin geçeceğini iddia eden FIFA Menajeri, şunları kaydetti:

"Arda Güler Madrid'de taraftarlar tarafından çok seviliyor. Alvaro Arbeloa da Arda'ya büyük güveniyor ve oynatıyor. Ancak gelecek sezon işler tamamen değişebilir. Real Madrid'in başına önümüzdeki yaz Jurgen Klopp geçecek! Taraflar arasında anlaşma sağlandı ve Klopp şu an Real Madrid'in her maçını pürdikkat izliyor. Önümüzdeki sezon kadroyu bizzat Klopp belirleyecek. Bu yüzden Arda Güler'in Real Madrid'teki geleceği de tamamen Jurgen Klopp'a bağlı."