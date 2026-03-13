MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu! Kanlı not dikkat çekti

'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla tanınan Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlar ve kanlı bir not fotoğrafı, olayın intihar olabileceği yönünde spekülasyonlara neden oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu! Kanlı not dikkat çekti
Öznur Yaslı İkier

'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanınan ve sonrasında sosyal medya fenomeni olarak kariyerine devam eden Eraslan, evinde ölü bulundu. Olay, sabah saatlerinde Eraslan'ın yakınları tarafından fark edildi ve derhal yetkililere haber verildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sonucunda Eraslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından Ayşegül Eraslan'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlar mercek altına alındı. Özellikle Instagram hikayesinde paylaştığı bir mesaj ve kanlı bir not fotoğrafı, takipçileri arasında büyük endişe ve üzüntüye neden oldu.

İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu! Kanlı not dikkat çekti 1

KANLI NOT DİKKAT ÇEKTİ

Eraslan, mesajında, "Paylaşmadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı." ifadelerini kullanmıştı. Bu mesajın ardından paylaştığı kanlı not fotoğrafı ise, intihar iddialarını güçlendirdi.

İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu! Kanlı not dikkat çekti 2

Polis ekipleri, olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Eraslan'ın ölüm nedenini belirlemek için otopsi yapılacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülürken, Eraslan'ın yakın çevresinin de ifadesine başvurulacağı belirtildi.

İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu! Kanlı not dikkat çekti 3

Ayşegül Eraslan, 'İşte Benim Stilim' yarışmasındaki renkli kişiliği ve özgün tarzıyla dikkat çekmişti. Yarışmanın ardından sosyal medyada aktif bir şekilde yer alarak moda, güzellik ve yaşam tarzı konularında içerikler üretmişti.

İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu! Kanlı not dikkat çekti 4

Ayşegül Eraslan'ın trajik ölümü, sosyal medya ve televizyon dünyasında derin bir üzüntü yarattı. Olayın intihar olup olmadığı, yapılacak otopsi ve polis soruşturması sonucunda netlik kazanacak.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Konserlerini peş peşe iptal etti! Yerel yönetim harekete geçtiKonserlerini peş peşe iptal etti! Yerel yönetim harekete geçti
Taburcu olamadı! Tedavisi sürüyorTaburcu olamadı! Tedavisi sürüyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İşte Benim Stilim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CANLI |İran: "ABD 5. Filosuna füze ve İHA ile saldırdık"

CANLI |İran: "ABD 5. Filosuna füze ve İHA ile saldırdık"

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! O çiftlik için harekete geçildi

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! O çiftlik için harekete geçildi

Yüksel Yıldırım yine yapacağını yaptı! Mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'ye gönderme

Yüksel Yıldırım yine yapacağını yaptı! Mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'ye gönderme

Son hali gündem oldu! Görenler tanıyamadı

Son hali gündem oldu! Görenler tanıyamadı

1 hafta sonra 8 milyon kişi yer değiştirecek!

1 hafta sonra 8 milyon kişi yer değiştirecek!

A101'e Adidas spor ayakkabı modelleri geliyor!

A101'e Adidas spor ayakkabı modelleri geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.