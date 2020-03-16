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Kırklareli’de tüm kurumlarda dezenfekte çalışmaları

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 16.03.2020 15:55 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını (Covid-19) sebebiyle Kırklareli’de tüm kurumlarda dezenfekte çalışmaları yapılıyor.Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve kısa sürede dünyanın birçok köşesine yayılan korona virüsü (Covid-19), sınır komşuları İran, Yunanistan ile Bulgaristan’da ve son olarak da Türkiye’de de görüldü.

Koronavirüs salgını (Covid-19) sebebiyle Kırklareli’de tüm kurumlarda dezenfekte çalışmaları yapılıyor.
Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve kısa sürede dünyanın birçok köşesine yayılan korona virüsü (Covid-19), sınır komşuları İran, Yunanistan ile Bulgaristan’da ve son olarak da Türkiye’de de görüldü. Günlük hayatı da olumsuz yönde etkileyen virüs, nedeniyle ülke genelinde çeşitli tedbirler alınmaya çalışılıyor. Koronavirüs salgını (Covid-19) sebebiyle Kırklareli Valiliğince de alınan tedbir kararları gereği ilgenelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarda kapsamlı genel temizlik, dezenfekte ve hijyen uygulamaları yapılıyor.

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Başak Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Luleburgaz
Can Eczanesi
Buyukkaristiran
Özer Eczanesi
Babaeski
Orhan Eczanesi
Alpullu
Serap Eczanesi
Buyukmandira
Başak Eczanesi
Demirkoy
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