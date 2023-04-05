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Kırklareli’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

05.04.2023 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli’de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Kırklareli’nin Vize ilçesinin Çakıllı beldesi ile Babaeski ilçesinin Taşköprü köyünde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada iklimlendirme sistemi, 2 kök kenevir, 3 hava filtresi, aspiratör, iç mekan çadırı, pompalı tüfek, av tüfeği, kurusıkı tabanca ile 3 bıçak ele geçirildi.


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