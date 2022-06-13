YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklarelili terzi Hüseyin Ayas, 71 yıldır elinden iğne ipliği düşürmüyor

Kırklarelili terzi Hüseyin Ayas, 71 yıldır elinden iğne ipliği düşürmüyor

13.06.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demirköy ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki Hüseyin Ayas: - "Ben iğneye baktığımda çıraklığımı, ustalığımı, iyi günlerimi, kötü günlerimi görüyorum burada. Makinemin iğnesi bir ayna"

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki Hüseyin Ayas, 71 yıldır terzilik mesleğini sürdürüyor.

Mesleğe 15 yaşında çırak olarak başlayıp 24 yaşında kendi dükkanını açan terzi Ayas, titizliği, mesleğine bağlılığıyla dikkati çekiyor.

Elinde iğne, iplik, boynunda mezurasıyla 15 metrekarelik dükkanında yıllardır hizmet veren Hüseyin Ayas, ömrü vefa ettikçe mesleğini sürdürmek istiyor.

Hüseyin Ayas, AA muhabirine, babasının "eğitimine mi devam edeceği yoksa iş yaşamına mı atılacağını" sorduğunda terzi olmak istediğini ifade ettiğini söyledi.

"İnce meslek" diye tarif ettiği terzilikte uzun süre çıraklık ve kalfalık yapmasının ardından kendi dükkanını açtığını anlatan Ayas, "Dikiş makinesinin başına geçtiğimde çok hoşuma gidiyor. Mesleğimi seve seve yapıyorum. Ne olursa olsun eski olur, paça olur, tamir olur seve seve yaparım. 71 yıl bu meslekte çalışana pek nadir rastlanır." dedi.

Sağlık şartları el verdiğince mesleğini sürdürmeye kararlı olduğunu ifade eden Ayas, bir gün bırakmak zorunda kalırsa buna çok üzüleceğini söyledi.

- Röportaj sırasında gözyaşlarını tutamadı

Mesleği sayesinde pek çok kötü günlerin üstesinden geldiğini anlatan Ayas, makinenin başına geçtiği zaman dünyaya yeni gelmiş gibi hissettiğini dile getirdi.

Ayas, iğne deliğinden geçmiş iyi ve kötü günlerini gördüğünü ifade ederek, "Ben iğneye baktığımda çıraklığımı, ustalığımı, iyi günlerimi, kötü günlerimi görüyorum. Benim makinemin iğnesi bir ayna. Ona baktığımda geçmişi görebiliyorum." şeklinde konuştu.

Eski günleri anlatırken duygusal anlar yaşayan Ayas, gözyaşlarını tutamadı.

İnsanın sevdiği mesleği yaptığında yorgunluk nedir bilmediğine dikkati çeken Ayas, gençlere sevdikleri işleri yapmaları önerisinde bulundu.

Ayas, konfeksiyondaki gelişmelerle eskisi gibi takım elbise, pantolon, elbise diktirenin kalmadığını ifade ederek, teknolojiye yenik düşen terziliğin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trakya'nın verimli toprakları fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyorTrakya'nın verimli toprakları fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyor
Yozgat'ta dolu ekili alanlarda hasara neden olduYozgat'ta dolu ekili alanlarda hasara neden oldu
Ankara'daki ilk ve orta öğretim kurumlarında yarın eğitime bir gün ara verildiAnkara'daki ilk ve orta öğretim kurumlarında yarın eğitime bir gün ara verildi

Kırklareli Namaz Vakitleri 13 Haziran Pazartesi

İmsak
03:26
Sabah
05:29
Öğle
13:16
İkindi
17:17
Akşam
20:53
Yatsı
22:47
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Uyandığında gözlerine inanamadı! “Neredeyse ölüyordum”

Uyandığında gözlerine inanamadı! “Neredeyse ölüyordum”

Herkes Mia Khalifa’ya benzetiyor! “Saygısızlık etmesinden...”

Herkes Mia Khalifa’ya benzetiyor! “Saygısızlık etmesinden...”

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Tek bir seansa binlerce dolar veriyor! “Kendimi durdurmalıyım”

Tek bir seansa binlerce dolar veriyor! “Kendimi durdurmalıyım”

Önce sözlü taciz ettiler! Sonra darbettiler

Önce sözlü taciz ettiler! Sonra darbettiler

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.