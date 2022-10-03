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Kırklareli'nde 149 düzensiz göçmen yakalandı

03.10.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 149 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24-30 Eylül tarihlerinde il genelinde düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Ekipler, yaptıkları denetimlerde 149 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alınırken, 9 araca da el konuldu.​​​​​​​

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jandarma komutanlığı

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