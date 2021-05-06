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Kırklareli'nde 16 göçmen yakalandı

06.05.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde 16 göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yoldan girdiği belirlenen 16 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a sınır Kofçaz ilçesinin Ahlatlı köyü ile Demirköy ilçesinde sığınmacıların olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler iki bölgede Suriye ve Irak uyruklu 16 göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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