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Kırklareli'nde 34 sığınmacı yakalandı

14.08.2021 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde 34 sığınmacı yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 34 sığınmacı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında sığınmacıların olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, Afganistan, Pakistan, Irak ve Suriye uyruklu 34 sığınmacıyı yakaladı.

Sığınmacılar, Bulgaristan'da darbedilip Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.

İşlemleri tamamlanan 34 sığınmacı, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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