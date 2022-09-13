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Kırklareli'nde 36 düzensiz göçmen yakalandı

13.09.2022 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 36 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy, Vize ve Kofçaz ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgedeki 10 araçta Suriye ve Fas uyruklu 36 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrolle serbest bırakıldı.

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