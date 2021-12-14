Kırklareli'nde 49 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 49 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Ahmetler köyü ile Vize ilçesinin Kıyıköy beldesinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, iki bölgede bulunan Fas, Filistin, Somali ve Afganistan uyruklu 49 kişinin yurda kaçak yollarla girdiğini belirledi.

Yakalanan yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



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