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Kırklareli'nde 5 düzensiz göçmen yakalandı

10.11.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde 5 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 5 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesi Ahmetler köyünde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, bölgedeki denetimlerde 5 Fas uyruklunun yurda kaçak yollarla girdiğini belirledi.

Düzensiz göçmenler, Bulgaristan'da darbedilerek Türkiye tarafına gönderildiklerini ileri sürdü.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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