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Kırklareli'nde 51 düzensiz göçmen yakalandı

04.10.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde 51 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 51 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Kofçaz, Babaeski ve Demirköy ilçelerinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

Bölgede 2-4 Ekim'de denetim yapan ekipler, Pakistan, Bangladeş, Afganistan, Suriye ve Irak uyruklu 51 düzensiz göçmeni yakaladı.

Bazı düzensiz göçmenler, Bulgaristan'da darbedilerek Türkiye tarafına gönderildiklerini ileri sürdü.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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