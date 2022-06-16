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Kırklareli'nde 72 düzensiz göçmen yakalandı

16.06.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde 72 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 72 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Babaeski, Vize ve Kofçaz ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, 10 ayrı bölgede yaptığı çalışmada, Afganistan, Suriye ve Fas uyruklu 72 kişinin yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Yabancı uyruklulara organizatörlük yaptığı iddiasıyla A.B, N.B, C.A, E.İ, N.K, S.G. ve A.G. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.G. ve A.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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