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Kırklareli'nde akaryakıt istasyonuna düşen havai fişeği atan kişi aranıyor

19.08.2021 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havai fişeğin istasyona düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Kırklareli'nde akaryakıt istasyonuna düşen havai fişeği atan kişi aranıyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir otomobilden hedef gözetilerek akaryakıt istasyonuna atıldığı ileri sürülen havai fişeği atan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Dere Mahallesi Hastane Yolu Küme Evleri mevkisinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna hava fişek düştü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik önemi alarak güvenlik kameralarını inceledi.

Otomobilden atılan havai fişek havada parçalara ayrılarak akaryakıt istasyonuna ve yan taraftaki bir işyerinin bahçesine düştü.

Akaryakıt istasyonu sahibi Abdussamed Kayalı, AA muhabirine, bir otomobilden akaryakıt istasyonuna havai fişek atıldığını gördüklerini söyledi.

Paniklediklerini anlatan Kayalı, hemen yere düşen ateş parçalarını söndürdüklerini kaydetti.

Büyük bir felaketten döndüklerini dile getiren Kayalı, "Sorumluların cezalandırılması için şikayetçi olduk. Cezalandırılmalarını istiyoruz. Düşünmek istemiyoruz ama orman yangınları, kundaklama gibi olayların konuşulduğu bir zamanda böyle bir olay yaşayınca ister istemez kuşku duyuyoruz. Araştırıldığında daha iyi ortaya çıkacaktır. Bütün kamera açılarından bakıldığında saldırı olduğu aşikar." diye konuştu.

Akaryakıt istasyonu görevlisi Hasan Esentürk de "Süpürgenin hortumunu toplarken birden bire bir alev topu yükseldi. Alevler benzinliğin üstüne doğru geldi. Gri renkli sedan bir araç hızlıca uzaklaştı. Hemen polisi aradık. O anda benzin veriyor olsaydım ateş gelse havaya uçabilirdik." dedi.

Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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