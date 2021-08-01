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Kırklareli'nde "Ayçiçeği ve Korkuluk Festivali" düzenlendi

01.08.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkulukların ayçiçeği tarlasına yerleştirildiği festivalde, fotoğraf tutkunları en güzel kareyi yakalamak için birbiriyle yarıştı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde tarımsal ürünleri köylerini tanıtmak için kullanan köylüler, "Ayçiçeği ve Korkuluk Festivali" düzenledi.

Pehlivanköy ilçesine bağlı Kuştepe köyündeki Pavli Kurgusal Fotoğraf Atölyesi himayesinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen festival kapsamında, içerisinde korkulukların yer aldığı ayçiçeği tarlaları fotoğraf stüdyolarına dönüştürüldü.

Festival dolayısıyla hazırlanan korkuluklar, ayçiçeği tarlasına önceden yerleştirildi. Fotomodellerin, yağlı güreş pehlivanlarının ve bando ekibinin de bulunduğu festivalde, fotoğraf sanatçıları en güzel kareyi yakalamak için birbiriyle yarıştı.

Festivale civar illerin yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerden de pek çok fotoğrafçı ve turist katıldı.

Pavli Kurgusal Fotoğraf Atölyesi kurucusu Gülşen Gürses, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl Ayçiçeği ve Korkuluk Festivali'nin üçüncüsünü düzenlediklerini söyledi.

Gürses, festivale ilişkin şu bilgileri verdi:

"Ayçiçeklerinin açılışına, varlığına ve güzelliğine sunduğumuz bir saygı duruşudur aslında bu. Burada onlarca farklı güleç korkuluk var. Bizler bu etkinliğimizi köy halkı olarak tertip ediyoruz. Etkinliğimizin içeriğinde fotoğraf atölyeleri, doğal setler, beraberinde bando hatta davul zurna ekibi dahi bulunuyor. Bundan sonra da her yıl yapmayı planlıyoruz. Topraklarımızın güzelliğini, tarımsal ögelerin değerini ön plana çıkararak, yad ederek, üretimle sanatla iç içe bir etkinlik çıkarmaya devam edeceğiz."

Etkinliğe İstanbul'dan katılan fotoğrafçı Caner Öztop da çektikleri fotoğraflarla ayçiçeklerini ölümsüzleştirdiklerini ifade etti.

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