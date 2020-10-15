Kırklareli'nde aynı mahallede 2 sokak karantinaya alındı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında aynı mahalledeki 2 sokak karantinaya alındı.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, Yayla Mahallesi'ndeki Çam 2 ve Çam 3 Sokakları için İl Hıfzıssıhha Kurulunca 14 günlük karantina kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, karantina kararının gerekli tedbirler alınarak uygulamaya konulduğu bildirildi.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de her iki sokağın girişlerini demir bariyerlerle kapattı. Bölgede sokaklara giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.

