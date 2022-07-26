Kırklareli'nde bir genç tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir genç tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü.
Özerler Mahallesi'nde bir kahvehanede F.F. (18) ile babası Okay F. (46) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada F.F, babasını bıçakla yaraladı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan şüpheli, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
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