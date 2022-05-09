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Kırklareli'nde bisiklet kullanımını artırmak için okullara Bispark kuruluyor

09.05.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde bisiklet kullanımını artırmak için okullara Bispark kuruluyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valiliğince öğrencilerin bisiklet kullanımının artırılmasına yönelik okullara bisiklet parkları kuruluyor.

Vali Osman Bilgin'in talimatıyla Milli Eğitim Müdürlüğüne ait atölyelerde meslek lisesi öğrencileri tarafından BisParklar hazırlanıyor.

Parçalara ayrılan demirler, gerekli şekillendirmenin ardından kaynatılıyor. Hazırlanan BisParklar daha sonra boyama işleminden geçiriliyor.

Yaklaşık 3 metre boyunda ve 50 santimetre eninde olan BisParklar'ın bir ünitesine 8 bisiklet park edilebiliyor.

Hazırlanan 42 BisPark, belirlenen 22 okula montaj edildi.

Vali Osman Bilgin, AA muhabirine, kentte bisiklet kullanımını arttırmak için projeler yürütüldüğünü söyledi.

Okullarına bisikletleriyle giden öğrencilerin park sorunu yaşamamaları için BisPark uygulamasını hayata geçirdiklerini anlatan Bilgin, uygulamanın ardından okula bisikletle giden öğrenci sayısının arttığını gözlemlediklerini belirtti.

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