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Kırklareli'nde bu hafta 264 düzensiz göçmen yakalandı

16.04.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yabancı uyruklulara organizatörlük yaptığı iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 264 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele, İstihbarat, Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinin ekipleri, 10-15 Nisan'da kentin giriş ve çıkışlarında düzensiz göçmenlere yönelik çalışma yaptı.

Ekipler Afganistan, Filistin, Suriye, Fas ve Tunus uyruklu 264 kişinin yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi.

Göçmenlerin geçişine organizatörlük yaptığı iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı, 12 araca el konuldu.

Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.​​​​​​​

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Kırklareli Namaz Vakitleri 16 Nisan Cumartesi

İmsak
04:50
Sabah
06:23
Öğle
13:16
İkindi
17:00
Akşam
19:59
Yatsı
21:26
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