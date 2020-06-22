YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli'nde çalıntı motosikletle kapkaç yapan zanlı yakalandı

Kırklareli'nde çalıntı motosikletle kapkaç yapan zanlı yakalandı

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 22.06.2020 16:04 | Son Güncelleme

Olay, güvenlik kamerasına yansıdı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde çalıntı motosikletle bir kadının çantasını alarak kaçan zanlı yakalandı.

Karakaş Mahallesi İstiklal Caddesi'nde kaldırımda yürüyen kadının çantasının çalındığı ihbarı üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri sevk edildi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelinin hayvan ve motosiklet hırsızlığı suçundan sabıkası olan S.D. olduğunu belirledi.

Jandarma ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı. Ekipler çalıntı çanta ve olayda kullanıldığı tespit edilen çalıntı motosiklete el koydu.

Çanta sahibine teslim edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseliyor, Bakan Soylu afet bölgesindeBursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseliyor, Bakan Soylu afet bölgesinde
Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdıBelediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifi

Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifi

Vali Makas, jandarma kontrol noktalarında incelemede bulundu

Vali Makas, jandarma kontrol noktalarında incelemede bulundu

CHP’li meclis üyesi AK Partili meclis üyesine sahip çıktı

CHP’li meclis üyesi AK Partili meclis üyesine sahip çıktı

Iğdır’da sarı altın hasadı başladı

Iğdır’da sarı altın hasadı başladı

Kocaeli’de aşırı yağışın bilançosu belli oldu

Kocaeli’de aşırı yağışın bilançosu belli oldu

Kars’ta jandarmadan trafik uygulaması

Kars’ta jandarmadan trafik uygulaması

Kırklareli Namaz Vakitleri 22 Haziran Pazartesi

İmsak
03:26
Sabah
05:30
Öğle
13:18
İkindi
17:20
Akşam
20:56
Yatsı
22:51

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Pazartesi

Barış Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Luleburgaz
Can Eczanesi
Buyukkaristiran
Mutlu Eczanesi
Babaeski
Alpullu Eczanesi
Alpullu
B. Mandıra Eczanesi
Buyukmandira
Başak Eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kırklareli-Saray duble yol yapımı sürüyor

Kırklareli-Saray duble yol yapımı sürüyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan: "Yağmur, dolu, fırtına ve hortum hepsi bir arada geldi"

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan: "Yağmur, dolu, fırtına ve hortum hepsi bir arada geldi"

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.