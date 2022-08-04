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Kırklareli'nde "çayır tırtılı" zararlısıyla mücadele başarıyla tamamlandı

04.08.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde "çayır tırtılı" zararlısıyla mücadele başarıyla tamamlandı

Kırklareli'nde "çayır tırtılı" zararlısıyla mücadele başarıyla tamamlandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, ayçiçeklerinde görülen "çayır tırtılı" zararlısıyla mücadelenin başarıyla tamamlandığını söyledi.

Şaylan, oda binasında düzenlediği basın toplantısında, iki hafta önce çayır tırtılı ile ilgili ciddi problemler yaşadıklarını belirtti.

Sorunların devletin desteği ile aşıldığını ifade eden Şaylan, mücadelede dronların önemli rol üstlendiklerini kaydetti.

Şaylan, ilde 900 bin hektar ekili ayçiçeği olduğunu, çayır tırtılının verdiği zararın en kısa sürede tespit edileceğini dile getirdi.

Çayır tırtılından zarar gören üreticilerin zararlarının karşılanması için çalışmaların yapıldığını anlatan Şaylan, "Çayır tırtılından zarar gören üreticilerimiz kendi beyanları ile Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurdular. Bu beyanlar toplanıp Cumhurbaşkanlığına gidecek. Cumhurbaşkanlığı da zararın karşılanması için bir fiyat belirleyecek. Üreticilerimize yapılan destekten dolayı hükümete teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Tüm üreticilerin mücadelesi ile çayır tırtılının üstesinden gelindiğini aktaran Şaylan, şunları kaydetti:

"Çayır tırtılı görüldüğü andan itibaren Valiliğimiz, Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, Ziraat Odamız, üreticilerle birlikte mücadele ettik. Üreticilerimiz bizleri dinlediler traktör giremeyen yerlere dronlarla mücadele gerçekleştirdik. 24 dron ile çalışmalarımız sürdü. Gece gündüz demeden herkes çalıştı. Ama biz zamanında tedbir aldık."

Şaylan, üreticilerin ayçiçeği fiyatının açıklanmasını beklediğini, iyi bir fiyat açıklanacağına inandığını sözlerine ekledi.

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