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Kırklareli'nde çocuklar aileleriyle pedal çevirdi

23.09.2021 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde çocuklar aileleriyle pedal çevirdi

Kırklareli'nde çocuklar aileleriyle pedal çevirdi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında çocuklar aileleriyle bisiklet sürdü.

Kırklareli Belediyesince düzenlenen programda katılımcılar, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amaçlanan tura yaklaşık 70 kişi katıldı. Çocuklar, aileleriyle Festival Alanı'na kadar pedala bastı.

Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Bölükbaşı, burada yaptığı açıklamada, hafta kapsamında farkındalık oluşturmak için birçok etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Hafta boyunca çok eğlendiklerini dile getiren Bölükbaşı, "Burada amacımız pedallarımızı çevirerek bir farkındalık oluşturmak. Temiz ve daha sağlıklı yaşam bilinci oluşturmak istiyoruz. Motorsuz araçları daha fazla kullanmak, havayı ve doğayı korumak istiyoruz. Belediye olarak bu tür etkinliklere çok önem ve öncelik veriyoruz. Her yaştan katılımcılarımız var. Bu bize mutluluk veriyor." diye konuştu.

Etkinliğe katılan Aykut Yeşil de motorsuz araç kullanımının önemine değinerek herkese bisiklet kullanmalarını tavsiye etti.

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