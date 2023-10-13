YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli'nde Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında 2023 fidan toprakla buluştu

Kırklareli'nde Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında 2023 fidan toprakla buluştu

13.10.2023 13:16 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında 2023 fidan toprakla buluşturuldu.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Valilik bahçesinde düzenlenen fidan dikim töreninde, Cumhuriyetin 100. yılının coşkuyla kutlandığını söyledi.

Cumhuriyetin ilelebet yaşamaya devam edeceğini vurgulayan Ekici, "Atatürk Cumhuriyeti gençlere emanet etti. Cumhuriyetimiz nice 100 yıllara genç ve dinamik bir şekilde bizim ona sahip çıkmamız ile birlikte ilerleyecek ve güçlenecek." dedi.

Daha sonra Vali Ekici, kurum müdürleri ve öğrenciler çam fidanlarını toprakla buluşturdu.

Program kapsamında il genelinde de çeşitli yerlere fidanlar dikildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdiSamsun'da otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi
Otomobil kontrolden çıktı: 1 yaralıOtomobil kontrolden çıktı: 1 yaralı
Erzurum merkezli dolandırıcılık operasyonunda 47 şüpheli gözaltına alındıErzurum merkezli dolandırıcılık operasyonunda 47 şüpheli gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Kırklareli

Kırklareli Namaz Vakitleri 13 Ekim Cuma

İmsak
05:48
Sabah
07:13
Öğle
13:03
İkindi
16:08
Akşam
18:42
Yatsı
20:02

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler13 Ekim Cuma

Büyük mandira eczanesi
Babaeski
Mine eczanesi
Babaeski
Can eczanesi
Luleburgaz
Arzu eczanesi
Luleburgaz
Aksoy eczanesi
Vize
Yeni özen eczanesi
Pinarhisar
İstanbul eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hırsızın sakarlığı anbean güvenlik kamerasına yansıdı

Hırsızın sakarlığı anbean güvenlik kamerasına yansıdı

Dayanıklı ve su geçirmez! Salomon yürüyüş ayakkabısında büyük fırsat

Dayanıklı ve su geçirmez! Salomon yürüyüş ayakkabısında büyük fırsat

Derin göğüs dekoltesiyle selfie çekti! Hayranlarının gönlünü kazandı

Derin göğüs dekoltesiyle selfie çekti! Hayranlarının gönlünü kazandı

Yürümeye başlayan oğlunu korumak istedi! Her yerini sardı

Yürümeye başlayan oğlunu korumak istedi! Her yerini sardı

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.