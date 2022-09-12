Kırklareli'nde dere yatağında 160 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 160 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Karamesutlu köyünde dere yatağında kendiliğinden yetiştiği değerlendirilen Hint keneviri olduğu bilgisini aldı.

Bölgede yapılan incelemede 160 bin kök Hint keneviri tespit edildi.

Ekipler, kenevir bitkilerini olay yerinde imha etti.



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