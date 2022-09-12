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Kırklareli'nde dere yatağında 160 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

12.09.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde dere yatağında 160 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli'nde dere yatağında 160 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 160 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Karamesutlu köyünde dere yatağında kendiliğinden yetiştiği değerlendirilen Hint keneviri olduğu bilgisini aldı.

Bölgede yapılan incelemede 160 bin kök Hint keneviri tespit edildi.

Ekipler, kenevir bitkilerini olay yerinde imha etti.

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Anahtar Kelimeler:
hint keneviri tarla

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