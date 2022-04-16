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Kırklareli'nde "Durgun suda geçiş eğitimi" yapıldı

16.04.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orgeneral Muhittin Önür Göleti'ndeki eğitimde, seyyar yüzücü hücum köprü kullanılarak tankların geçişi sağlandı

Kırklareli'ndeki Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde "Durgun suda geçiş eğitimi" yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Orgeneral Muhittin Önür Göleti'ndeki eğitimin görüntülerini paylaştı.

Eğitimlerde, Mehmetçiğin fiberglas botlarla göletten geçişi sağlanırken, tanklar ve zırhlı araçlar için ise seyyar yüzücü hücum köprüsü (SAMUR) kuruldu.

Kısa sürede kurulan SAMUR sayesinde tanklar ve tekerlekli askeri araçların karşı kıyıya geçişleri sağlandı.

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