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Kırklareli'nde düzensiz göçmenlere organizatörlük yapan 2 kişi tutuklandı

18.08.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde düzensiz göçmenlere organizatörlük yapan 2 kişi tutuklandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Armutveren köyü yakınlarında düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Ekipler, düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla A.D. ve M.D'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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