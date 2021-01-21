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Kırklareli'nde et entegre tesisindeki hijyen kurallarının ihlal edildiği saptanan görüntülerle ilgili inceleme

21.01.2021 19:26 | Son Güncelleme:
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İş yeri hakkında veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanununa muhalefetten işlem yapıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Pınarhisar ilçesindeki et entegre tesisinde maskelerini çenelerine indirmiş vaziyette, hijyen kurallarını hiçe sayarak çalışan iki kişinin, müzik eşliğinde çektikleri görüntülerle ilgili inceleme başlattı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy idaresinde gıda kontrol ve polis ekiplerince işletmede denetim yapıldı.

Ekipler farkı birimlerdeki gıda ürünlerinden numune aldı.

Denetimle ilgili tutanak düzenlendi.

Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medyada tepkiye neden olan görüntüler üzerine, Bakanlık talimatı ile inceleme başlattıklarını söyledi.

İş yeri hakkında veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanununa muhalefetten işlem yapıldığını belirten Aksoy, "Olayla ilgili cumhuriyet savcılığına da suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Aksoy, bundan sonraki işlemleri savcılığın takip edeceğini sözlerine ekledi.

Sosyal medyada tepki toplayan görüntülerde, maskeleri çenelerine indiren iki kişinin "Dana dana" isimli şarkı eşliğinde dans ederek hazır dönerleri hijyen kurallarından uzak paketledikleri görüldü.

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