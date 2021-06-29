YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli'nde evde çıkan yangında dumandan etkilenen çocuk tedavi altına alındı

Kırklareli'nde evde çıkan yangında dumandan etkilenen çocuk tedavi altına alındı

29.06.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde evde çıkan yangında dumandan etkilenen çocuk tedavi altına alındı

Kırklareli'nde evde çıkan yangında dumandan etkilenen çocuk tedavi altına alındı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir evin mutfağında çıkan yangında dumandan etkilenen çocuk tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karakaş Mahallesi Nüzhediye Sokak'ta Serkan Ergül'e ait evin mutfak kısmındaki bulaşık makinesi henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında Ece Ergül (11) dumandan etkilendi.

Ergül, 112 Acil Servis ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Yangın evde hasara neden oldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERMehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktıMehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı
GÜNCELLEME - Kırklareli'nde enerji üretim fabrikasının su kazanındaki patlamada bir işçi yaralandıGÜNCELLEME - Kırklareli'nde enerji üretim fabrikasının su kazanındaki patlamada bir işçi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
yangın

Kırklareli Namaz Vakitleri 29 Haziran Salı

İmsak
03:29
Sabah
05:32
Öğle
13:20
İkindi
17:21
Akşam
20:57
Yatsı
22:51

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler29 Haziran Salı

Trakya Eczanesi
Merkez
Atasoy Eczanesi
Luleburgaz
Deniz Eczanesi
Buyukkaristiran
Nılay Eczanesi
Babaeski
Alpullu Eczanesi
Alpullu
Büyük Mandıra Eczanesi
Buyukmandira
Basak Eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Adıyaman'da nehir kıyısında erkek cesedi bulundu

Adıyaman'da nehir kıyısında erkek cesedi bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Melek İpek YKS'ye girdi

Melek İpek YKS'ye girdi

Diyarbakır'da soğuk kadayıf yaz aylarının vazgeçilmezi oldu

Diyarbakır'da soğuk kadayıf yaz aylarının vazgeçilmezi oldu

Antalya'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Antalya'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.