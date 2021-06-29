Kırklareli'nde evde çıkan yangında dumandan etkilenen çocuk tedavi altına alındı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir evin mutfağında çıkan yangında dumandan etkilenen çocuk tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karakaş Mahallesi Nüzhediye Sokak'ta Serkan Ergül'e ait evin mutfak kısmındaki bulaşık makinesi henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında Ece Ergül (11) dumandan etkilendi.

Ergül, 112 Acil Servis ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Yangın evde hasara neden oldu.



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