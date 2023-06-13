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Kırklareli’nde haklarında 13 yıl hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

13.06.2023 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli’nde haklarında 13 yıldan fazla hapis cezası bulunan 2 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırklareli’nde haklarında 13 yıl hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği Ekiplerince, hakkında “Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme” suçundan yakalama emri ve kesinleşmiş 13 yıl 7 ay 18 gün hapis cezası bulunan M.T. isimli şahıs, il merkezinde yakalanarak emniyetteki işlemlerinin akabinde Kırklareli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

“Binanın Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan yakalama emri ve kesinleşmiş 13 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.K. isimli şahıs da il merkezinde yakalanarak emniyetteki işlemlerinin akabinde Kırklareli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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