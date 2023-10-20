Kırklareli’nde kaçakçılık operasyonu: 12 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 08-19 Ekim 2023 tarihlerinde il ve ilçelerde Kaçakçılık, Mali Suçlar, Göçmen Kaçakçılığı operasyonları düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 17 bin 420 adet içi tütün dolu makaron, 250 adet cinsel içerikli ürünler (macun, içecek, çikolata vb.), 3 adet define arama dedektörü ve anteni, 1 adet sahte yabancı ülke pasaportu, 7 yabancı kaçak göçmen şahıs ele geçirildi.

Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

